سول تسعى للتخلص من شقق البدروم بعد وفاة مواطنين غرقا بسبب الأمطار الغزيرة

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن «حكومة مدينة سول لن تمنح إذن بناء المنازل والشقق في الطوابق السفلية تحت الأرض، بينما ستقوم بالتخلص تدريجيا من شقق البدروم والغرف السكنية المقامة في الطوابق السفلية».

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، تأتي هذه الخطة في أعقاب مصرع سيدتين وطفلة من أسرة واحدة في منزلهن في بدروم أحد المباني السكنية في حي «جواناك»، بعد أن غمرته مياه الأمطار الغزيرة ليلة الاثنين الماضي.

وكانت سيدة في الأربعينات من عمرها تعاني من إعاقة في النمو، وأختها وابنة أختها قد طلبن المساعدة بعد أن غمرت مياه الأمطار منزلهن. وعندما نزح رجال الإنقاذ مياه الفيضانات، ودخلوا المنزل عثروا على جثتهن، حيث لقين مصرعهن غرقا على ما يبدو.

يُذكر أنه اعتبارا من عام 2020 كان حوالي 5% (أو 200,000 منزل) من إجمالي المنازل في سول، مقامة في البدروم أو نصف البدروم أو الطوابق السفلية تحت الأرض.

وقال المسؤولون إن حكومة المدينة ستبدأ المشاورات مع الحكومة المركزية لمراجعة قانون البناء، بحيث يحظر تمامًا استخدام الطوابق السفلية للأغراض السكنية.

كما تخطط المدينة لإصدار تعليمات إلى مكاتبها البالغ عددها 25 مكتبا هذا الأسبوع، بعدم منح تصاريح البناء للمنازل تحت مستوى الأرض، حتى انتهاء مراجعة قانون البناء، وفقًا للمسؤولين.

ومن ناحية أخرى، تخطط حكومة مدينة «سيئول» لمنح فترة سماح تصل إلى 20 عامًا لأصحاب المنازل الموجودة في الطوابق السفلية أو البدروم لتحويلها إلى استخدامات غير سكنية.

وقال المسؤولون إن المدينة ستقدم في المقابل حوافز للمالكين، مثل إعانات إعادة الهيكلة أو شراء تلك المساحات الواقعة تحت الأرض لتحويلها إلى مستودعات مشتركة أو مرافق مجتمعية.