زعيمة المعارضة في بيلاروس تطرح فريقا بديلا لحكم البلاد

طرحت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا فريقا بديلا من الأشخاص المستعدين لحكم البلاد، من أجل استبدال الزعيم ألكسندر لوكاشينكو.

وبعد عامين من عودة لوكاشينكو إلى السلطة في انتخابات اعتبرت على نطاق واسع مزورة، قدمت تيخانوفسكايا حكومة انتقالية موحدة الثلاثاء، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث تعيش في المنفى.

وقالت إنها عينت أول أعضاء الهيئة التي "تسعى إلى تمثيل المصالح الوطنية لبيلاروس وإحداث تغيير ديمقراطي واستعادة سيادة القانون".

وأضافت أن هذا الفريق ليست لديه سلطات حكومية لكنه يعمل من المنفى. ومن بين أعضاء المجموعة مشرعون معارضون كانوا جزءا من القيادة البيلاروسية يوما ما.

وأثار لوكاشينكو احتجاجات غير مسبوقة عندما أعلن نفسه فائزا في الانتخابات البيلاروسية في 9 آب/أغسطس 2020. لكن تم احتواء المظاهرات بعد حملة قمع واسعة النطاق.

وفرت تيخانوفسكايا، التي تدعي أيضا أنها فازت في الانتخابات، إلى ليتوانيا بعد العملية الانتخابية.