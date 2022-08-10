وزير خارجية اليمن يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة الفكر الحوثي المتطرف

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، أهمية تضافر الجهود العربية في "مواجهة خطر الفكر الحوثي المتطرف وإيقافه عبر تكثيف الدعم للحكومة الشرعية ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات حول الأنشطة التخريبية الإيرانية في المنطقة، لمنع آلة الموت والدمار من المساس بمستقبل شعوب المنطقة"، مشيرا إلى أن "مخاطر الفكر الحوثي المتطرف ليست على اليمن فحسب وإنما على المنطقة عموما".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مبارك قام بزيارة مقر جمعية الشؤون الدولية في العاصمة الأردنية عمّان، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنتسبيها.

واستعرض بن مبارك، مخرجات الحوار الوطني الشامل، والآثار المدمرة للانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة والوضع الإنساني الذي نتج عنه، مشيرا إلى جولات التفاوض التي تمت برعاية الأمم المتحدة وما قدمته الحكومة الشرعية من جهود وتنازلات في سبيل وقف إراقة الدم اليمني، وإنهاء معاناته الإنسانية في كل من جنيف وبيل والكويت وستوكهولم، والتي قوبلت بإصرار المليشيا الحوثية على إفشالها، واستمرارها في المساومة بمستقبل الشعب اليمني ومحاولة حكمه بقوة السلاح.