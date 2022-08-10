قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، إن مجلس الوزراء طلب من لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد الإسراع في تحقيقاتها بشأن مشروع "السفينة القتالية الساحلية" (إل.سي.إس).

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق أيضا على رفع السرية عن تقرير الطب الشرعي عام 2019، حول المشروع، على الرغم من أن الحكومة ستحتاج إلى الحصول على مشورة حول العملية من النائب العام والمراجع العام أولا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ومشروع (إل.سي.إس) قيد نقاش في مجلس الشيوخ بالبرلمان هذا الأسبوع، بعد أن كشف تقرير صادر عن لجنة الحسابات العامة في الرابع من أغسطس، أنه لم يتم الانتهاء من سفينة واحدة، على الرغم من أن الحكومة أنفقت ستة مليارات رينجت على المشروع.

وأضاف إسماعيل "نيابة عن الحكومة، أؤكد أن التحقيقات ستجرى بشكل شفاف وأن الحكومة لن تحمي أي شخص متورط فيها".