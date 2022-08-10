حزب نتنياهو يجري اليوم انتخابات تمهيدية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأربعاء، أمام ناخبي حزب "ليكود" الإسرائيلي للتصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب.



ويحق التصويت في هذه الانتخابات لنحو 140 ألف ناخب.



وتأتي الانتخابات التمهيدية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل في نوفمبر المقبل، والتي ستكون الخامسة التي تشهدها إسرائيل في غضون ثلاث سنوات ونصف، حيث لم تسفر نتائج جولات الانتخابات السابقة عن تشكيل أغلبيات برلمانية مستقرة.



ويتطلع زعيم "ليكود"، بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد، للعودة إلى السلطة عبر بوابة الانتخابات المقبلة.



وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب "ليكود"، اليميني المتشدد، هو الأوفر حظا لتصدر نتائج الانتخابات مرة أخرى.