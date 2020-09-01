الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين بفيضانات باكستان

وجه ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في إقليم بلوشستان الباكستاني.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الهيئة بدأت على الفور في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الإغاثي لتلبية احتياجات آلاف الأسر من الغذاء ومواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية الأخرى، مشيرة إلى أن الهيئة استهدفت بمساعداتها في هذه المرحلة أكثر المناطق تضررا من الفيضانات في الإقليم خاصة محافظتي لازبيلا وجلمكسي.

وأوضحت أن الهيئة ستُسير في مرحلة لاحقة قوافل إغاثية إلى المناطق الأخرى في الإقليم، سعيا منها لمساعدة سكانها على تجاوز ظروفهم الراهنة وتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها في مجالات الغذاء ومستلزمات الإيواء.

وحرصت الهيئة على تخصيص مساعدات تراعي احتياجات أكثر الفئات احتياجا مثل الأطفال والنساء وأصحاب الهمم وكبار السن والشرائح الضعيفة ضمن برامجها الإنسانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات.