المملكة المتحدة: خطة لقطع التيار الكهربائي لأربعة أيام يناير المقبل بسبب الطوارئ الشتوية

تستعد المملكة المتحدة لأربعة أيام من انقطاع التيار الكهربائي في ينايرالمقبل، كجزء من خطة الطوارئ الشتوية، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية، وتُظهر خطة "السيناريو الأسوأ المعقول" للحكومة أن بريطانيا قد تواجه نقصًا في قدرة الكهرباء يبلغ إجماليه حوالي سدس ذروة الطلب، وسيحدث نقص حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة، وفقًا لأشخاص مطلعين على تخطيط الحكومة تحدثوا إلى موقع "بلومبرج".

وقد يعني هذا أن المملكة المتحدة قد تضطر إلى تحمل انقطاع التيار الكهربائي، وبموجب الخطط قد تؤدي درجات الحرارة الأقل من المتوسط وانخفاض واردات الكهرباء من النرويج، عن حاجة بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز لمدة أربعة أيام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تفاقمت المخاوف من تقنين الوقود الشتوي عندما هددت النرويج بالحد من صادراتها إلى المملكة المتحدة وأوروبا الشتاء القادم، وأعلنت الحكومة النرويجية أيضًا عن قواعد جديدة تحد من بيع الطاقة للدول الأجنبية في وقت سابق أمس الثلاثاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه محطات الطاقة الكهرومائية في البلاد - التي تولد غالبية طاقتها - للتهديد بسبب الطقس الحار والجاف بشكل غير عادي.