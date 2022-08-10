 الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ جافيلين للبرازيل - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ جافيلين للبرازيل

أرشيفية
أرشيفية
رويترز
نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 8:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 8:48 ص

أعلنت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة بقيمة 74 مليون دولار لبيع صواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات للبرازيل.

وأشارت الوكالة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى أن السلطات البرازيلية طلبت ما يصل إلى 222 صاروخا من نوع "جافيلين" و33 منصة للقيادة والإطلاق.

وأضاف البيان أن "الصفقة المحتملة ستساعد تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأهداف الأنمية الأمريكية من خلال تعزيز القدرات القتالية لشريك مهم في المنطقة".

وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس بموافقتها على الصفقة، وسيتعين على المشرعين دراسة العقد المحتمل في غضون 30 يوما.

 


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