الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية في منطقة نيكولاييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، "تصفية ما يصل إلى 100 قومي أوكراني في ضربة للقوات الجوية الروسية في منطقة خاركوف".



وبحسب وسائل إعلام روسية، صباح الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع عن إسقاط القوات الجوية الفضائية الروسية لـ3 مقاتلات أوكرانية، في سماء منطقة نيكولاييف.



جاء ذلك في الإفادة اليومية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيجور كوناشينكوف، حيث تابع أن الضربات فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية، تأتي في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.



وذكر أن الضربات فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية، دمرت في قرية «كراسنوغوروفكا» بجمهورية دونيتسك، مستودع الذخيرة للواء الميكانيكي رقم 54، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريا، وأكثر من 6 آلاف قذيفة مدفعية وهاون من عيارات مختلفة، فضلا عن 7 مركبات.



وأوضح أن الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة تمكن من تدمير 267 طائرة أوكرانية (إجمالي 267 طائرة و145 طائرة هليكوبتر و1720 مركبة جوية بدون طيار و365 نظام صاروخي مضاد للطائرات تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة).