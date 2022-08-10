رئيس وزراء بولندا يتهم الاتحاد الأوروبي بـ الإمبريالية

اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الاتحاد الأوروبي بـ"الإمبريالية" في تعامله مع الدول الأعضاء، الأضعف، ودعا إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق.

وكتب مورافيتسكي في مقال لصحيفة دي فيلت الألمانية اليوم الأربعاء، أن ألمانيا وفرنسا يحظيان بأهمية أكثر من الدول الأخرى، وقال: "لذلك نتعامل مع ديمقراطية رسمية وحكم أقلية فعلي يحظى فيه الأقوى بالسلطة".

وأضاف أن الهدف هو هزيمة" تهديد الإمبريالية داخل الاتحاد الأوروبي"، وأوضح أن الإصلاحات يجب أن "تضع المصلحة المشتركة والمساواة على قمة مبادئ الاتحاد". وأضاف: "هذا يمكن أن ينجح فقط من خلال إحداث تغيير في وجهة النظر.. يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد، وليس المؤسسات الأوروبية، تقرير مسار وأولويات عمل الاتحاد الأوروبي".

وكتب مورافيتسكي أن أساس التعاون يجب أن يكون دائما البحث عن الإجماع" وليس هيمنة الأقوى".

وكان زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي دعا في حوار نُشر أمس الأول الاثنين إلى إعادة تنظيم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فوز الحزب في الانتخابات البرلمانية البولندية المقررة العام المقبل.