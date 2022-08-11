مقتل 7 مدنيين جراء قصف شرقي أوكرانيا



ذكر مسؤولون بوزارة العدل الأوكرانية اليوم الأربعاء أن سبعة مدنيين لقوا حتفهم إثر قصف روسي في بلدة باخموت شرقي البلاد.



وذكر مكتب النائب العام في كييف أن ناطحات سحاب ومنازل ومتاجر تضررت في وسط المدينة. وتردد أن روسيا استخدمت راجمات صواريخ من طراز يوراجان. وأصيب سبعة سكان بسبب شظايا القنابل. ولم يتسن التحقق من العلومات بصورة مستقلة.



ويحقق مكتب النائب العام في الواقعة لاشتباه في ارتكاب جريمة حرب. وظلت باخموت وبلدة سوليدار المجاورة هدفا للقوات الروسية التي تحاول التقدم في منطقة دونباس.



وفيما أشار المراقبون العسكريون الغربيون إلى بطء تقدم روسيا، طالبت الحكومة الأوكرانية من جميع المدنيين مغادرة دونباس.