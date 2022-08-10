أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، أهمية توصل الأطراف السياسية في إقليم كردستان إلى تفاهم بخصوص مسألة الانتخابات وتحديد موعد إجرائها، مشيرة إلى دعم الأمم المتحدة الكامل لإنجاح العملية الانتخابية، وضرورة التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان - أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئاسة، اليوم في أربيل، مع الأطراف السياسية بإشراف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وبحضور جينين بلاسخارت، حيث خرج الاجتماع بتوصيتين الأولى عقد آخر اجتماع لحسم كل المواضيع المرتبطة بالانتخابات وحل المشاكل التي تعترض سبيل العملية مطلع سبتمبر المقبل، والثانية تواصل رئاسة إقليم كردستان والأطراف السياسية وبمعاونة فريق متخصص من بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" محادثاتها واستعداداتها لحين حلول ذلك الموعد.

وأعرب بارزاني - في مستهل الاجتماع - عن أمله في أن تتوصل الأطراف السياسية إلى تفاهم حول تحديد موعد إجراء الانتخابات وحل المشاكل، مؤكدا أهمية الانتخابات لإقليم كردستان، لافتا إلى أن "تأخير الانتخابات يسيء إلى سمعة ومكانة إقليم كردستان".

وأشار البيان إلى أن نائب رئيس إقليم كردستان مصطفى سيد قادر قدم تقرير لجنة رئاسة إقليم كردستان المكلفة بمتابعة مسألة الانتخابات، وطرحت الأطراف السياسية آراءها ووجهات نظرها.