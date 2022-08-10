الخارجية الروسية: موسكو قلقة من تصاعد العنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تشعر بالقلق من تصاعد العنف مجددا في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن زاخاروفا أن قوات الأمن الإسرائيلية نفذت في 9 أغسطس غارة أخرى على مدينة نابلس في الضفة الغربية لنهر الأردن بهدف القضاء على عناصر تابعة لكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح الفلسطينية، وأثارت هذه العملية احتجاجات حاشدة في عدد من مدن الضفة الغربية واشتباكات بين السكان العرب وقوات الأمن الإسرائيلية.

وأكدت أن "موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد الجديد للعنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 7 أغسطس من هذا العام بين المقاتلين في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي".

ونوهت إلى أن الأحداث المأساوية التي وقعت في الأيام الأخيرة تؤكد الحاجة إلى إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية هادفة ومثمرة في أقرب وقت حول جميع القضايا المتعلقة بالوضع النهائي، بناء على قرارات معروفة لمجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك مبادرة السلام العربية.