استطلاع أمريكي يكشف تدهور شعبية بايدن في مسقط رأسه

كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية، وتم إجراؤه في ولاية بنسلفانيا، والتي تعتبر مسقط رأس الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدهور شعبيته.

وجاء الاستطلاع، الذي تم بتكليف من حملة جيم بونييت، المرشح الجمهوري للكونجرس، في وقت يعاني سكان المنطقة من تضخم قياسي تاريخي في البلاد.

ووفقا للاستطلاع، فإن 38% فقط من الناخبين في الدائرة الثامنة للكونجرس في بنسلفانيا، والتي تشمل منطقة "سكرانتون" مسقط رأس بايدن، يوافقون على أداء الرئيس، مقارنة بـ60% غير راضين عنه.

وكثيرا ما روج بايدن لفترة نشأته في سكرانتون في محاولة لجذب الأمريكيين من الطبقة العاملة، وهو تكتيك من المحتمل أن يكون قد ساعد الديمقراطي في السيطرة على ولاية بنسلفانيا بصعوبة في عام 2020.

لكن بعد مرور عام ونصف تقريبًا على رئاسته، ظهرت صورة بايدن المتدهورة بشدة فى "سكرانتون"، أما خارج الدائرة الثامنة، فإن أقل من 34% يؤيدون بايدن، وفقا للاستطلاع.

وكان من المقرر أن يزور بايدن سكرانتون في أواخر يوليو الماضي، لكنه ألغى الخطة بعد أن ثبتت إصابته بكورونا قبل أيام من الحدث.

ويواجه الرئيس الأمريكي بايدن، أزمة متزايدة في صفوف الناخبين الأمريكيين، مع تدهور شعبيته التي وصلت إلى أدنى مستوياتها وتوقفت عند 33% في بعض الأحيان.

ووفقا لاستطلاع للرأي نشرته "نيويورك تايمز"، الشهر الماضي، فإن شعبية الرئيس بايدن تدهورت حتى داخل صفوف حزبه الديمقراطي، إذ قال 64% من الناخبين الديمقراطيين إنهم يفضلون مرشحاً آخر للانتخابات الرئاسية المقبلة، بدلاً من بايدن.

وحسب الاستطلاع، اعتبر 26% فقط من الناخبين الديمقراطيين أن الحزب الديمقراطي يجب أن يعيد ترشيح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والسبب بشكل أساسي يعود إلى كبر سنه، إذ إن بايدن البالغ من العمر 79 عاماً، هو الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة.

ويظهر الاستطلاع أن الاقتصاد هو العامل الأكثر أهمية للناخبين في البلاد، إذ اعتبر 75% منهم أن الاقتصاد مهم جداً بالنسبة لهم، وقال 93% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إن وضع البلاد الاقتصادي المتدهور.