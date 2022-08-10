مجهولون يعتدون على نقابة المحامين السودانية والمشاركين في ورشة عمل الترتيبات الدستورية

تداول نشطاء سودانيون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء وصورا لاقتحام دار المحامين الذي يشهد فعاليات اليوم الثالث من ورشة الإطار الدستوري الانتقالي، من قبل مجموعة مسلحة بالعصي والهراوات.

وأكدوا أن المقتحمين اعتدوا على المشاركين فى الورشة، متهمين عناصر النظام السابق في هذا الحادث.

يذكر أن ورشة عمل الترتيبات الدستورية بنقابة المحامين السودانية، أمس الأول الاثنين، بالعاصمة الخرطوم، لمناقشة قضايا تتعلق بطبيعة المرحلة الانتقالية والإطار القانوني والدستوري للإعلان الدستوري المرتقب.

بمشاركة كل من "أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا، الحزب الاتحادي الأصل، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الجمهوري، حزب الأمة القومي، لجان المقاومة، منظمات المجتمع المدني، أساتذة الجامعات، ممثلين عن وزارة العدل، التجمعات المهنية، المجموعات الدينية، وأسر الشهداء".