القضاء الألماني يؤيد أمر الحجر الصحي لمخالط لمصاب بجدري القرود

قضت المحكمة الإدارية في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا اليوم الأربعاء، بجواز أمر الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع لرجل يسكن مع رجل آخر مصاب بجدري القرود.

بذلك تؤيد المحكمة قرارا بهذا الخصوص صادرا من مكتب الصحة في دوسلدورف.

كان الرجل المعني بأمر الحجر تقدم بدعوى مستعجلة ضد هذا الأمر متعللا بأنه أخذ التطعيم المضاد لجدري القرود. لكن المحكمة رفضت هذا التعلل قائلة إن اللقاح المستخدم في الاتحاد الأوروبي ضد جدري القرود لم يتم ترخيصه بعد كما أنه لا توجد بيانات عامة عن فعاليته.

ورأت المحكمة أنه نظرا لأن مقدم الطلب كان مقيما في السكن مع المصاب في مرحلة العدوى، فإنه يجب تصنيفه على أنه مخالط من الفئة الثالثة التي تتسم بخطر كبير للإصابة بالعدوى، ولفتت إلى أن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات يوصي أفراد هذه الفئة بالدخول في حجر منزلي لمدة 21 يوما.

وقضت المحكمة بأن المصلحة العامة في حماية حياة وصحة السكان تفوق تقييد حرية الحركة لمدة ثلاثة أسابيع.

ويمكن لمقدم الطلب أن يقدم استئناف على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في مونستر.