الصين تنهي تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان وتعتزم إجراء دوريات منظمة

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أكملت قيادة "المسرح الشرقي" لجيش التحرير الشعبي الصيني مهامها في تدريبها العسكري بالقرب من تايوان وستجري دوريات بشكل منتظم في المنطقة، حسبما ذكر مركز القيادة العسكري الإقليمي في بيان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن تايوان قولها، إن التدريبات الصينية تظهر الإعداد لغزو محتمل.

وكانت تايوان قد بدأت أمس تدريبات بذخيرة المدفعية الحية وسط مناورات عسكرية صينية مستمرة حول الجزيرة.

وتم الإعلان عن المناورات باستخدام ذخيرة المدفعية الحية المعروفة باسم تدريبات "تيان لي" في أواخر يوليو، قبل أن تثير زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الأسبوع الماضي غضب الصين.

ويشار إلى أن المناورات مصممة لمحاكاة دفاع تايوان ضد هجوم للجيش الصيني.

وأدانت وزارة الخارجية التايوانية تمديد الصين مناوراتها قرب تايوان، وقالت إن أنشطة بكين تظهر عزمها على ربط البحرين شرق وجنوب الصين عبر مضيق تايوان، وجعل المنطقة بأكملها ضمن مياهها الداخلية.