 الشرطة الفرنسية تقتل رجلا يحمل سكينا في مطار شارل ديجول - بوابة الشروق
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الشرطة الفرنسية تقتل رجلا يحمل سكينا في مطار شارل ديجول

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 11:18 ص

قتلت الشرطة الفرنسية رجلا، أشهر سكينا في مطار رواسي شارل ديجول في باريس، صباح الأربعاء 10 أغسطس 2022، حسبما أفاد مصدر ملاحي وآخر في الشرطة.

وبحسب ما نشرته إذاعة «مونت كارلو»، قالت قيادة شرطة باريس في تغريدة: «حيّد عناصر الشرطة هذا الصباح شخصا بحوزته سلاح أبيض في مطار رواسي شارل ديجول».

ونقل إعلام محلي عن مصادر مقربة من التحقيق، أن الحادثة وقعت بالمنطقة العامة في مبنى الركاب بالمطار.

وأوضح أن الشرطة طلبت مرارًا وتكرارًا من الرجل وضع السكين على الأرض، لكنه لم يمتثل للأوامر.

وبحسب المصادر، سار الرجل باتجاه الضباط الذين أطلقوا النار ما تسبب في إصابته على مستوى البطن ومقتله على الفور.


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