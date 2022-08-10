تقرير يكشف تصاعد حدة العنصرية من قبل الشرطة البريطانية وتزايد العنف ضد الطفل

أفاد تقرير نشرته مسؤولة الطفل ببريطانيا، الإثنين الماضي، بقيام الشرطة البريطانية بتعرية 650 طفلا من ملابسهم أثناء عمليات التفتيش، بينما كان الأطفال من أصحاب البشرة السمراء هم الأغلبية، في دلالة على تصاعد حدة العنصرية من قبل الشرطة البريطانية وتزايد العنف ضد الطفل.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ريتشيل دسوزا، المسؤولة العليا للطفل ببريطانيا، أن عمليات التفتيش التي تضمنت تجريد أطفال من ملابسهم، بلغت 650 حالة بين عامي 2018 و2020.

وذكر التقرير أنه في أكثر من 50% من الحالات، لم تجد الشرطة أي مضبوطات بحوزة الأطفال بعد نزع ملابسهم، وأضاف أن عمليات نزع الملابس تمت في 23% من الحالات المذكورة دون وجود ولي أمر الطفل أو أخصائي نفسي؛ ما سبب حالات ذعر وآثار نفسية سلبية على الأطفال ضحايا عمليات التعرية.

وتحدث التقرير عن الجزء المرتبط بالعنصرية، إذ بلغت نسبة الأطفال سمر البشرة بين ضحايا التعرية 60%، بينما كان 95% منهم صبيان، والبقية من الفتيات أشهرهن الطفلة المرموز لها بالحالة "ق"، التي قامت شرطيات بتعريتها خلال تفتيشها عن مخدرات دون إيجاد دليل يدين الطفلة، إلا أنها -بحسب التقرير- أصيبت باضطرابات نتيجة التعرض للتفتيش والتجريد من الملابس.

ويقول ميت أشبي، بروفيسور علم الجريمة بجامعة كوليج لندن، إنه من الضروري الحد من استخدام أسلوب تجريد الملابس في عمليات تفتيش الأطفال، طالما لم تلح ضرورة له، إذ كانت معظم العمليات بحثا عن مواد مخدرة فقط.