الجيش الصيني: أتممنا مهاما عسكرية مختلفة حول تايوان

أعلن الجيش الصيني، عن إتمامه مهام عسكرية مختلفة حول تايوان، معلنًا عن تيسير دوريات منظمة في مضيق تايوان، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وفي وقت سابق، واصل الجيش الصيني تدريباته القتالية العسكرية المشتركة في المياه والمجال الجوي، حول جزيرة تايوان.

وبحسب وسائل الإعلام الصينية، ركزت التدريبات بشكل رئيسي على الحصار المشترك، وعمليات الدعم المشترك.

ويذكر أن القوات الجوية الصينية، أرسلت دفعات متعددة من الطائرات الحربية، من بينها طائرات إنذار مبكر ومقاتلات، إضافة إلى طائرات لإعادة التزود بالوقود في الجو، لإجراء تدريبات على عمليات السيطرة الجوية.