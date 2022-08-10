الصين تحث تايوان على اتخاذ الخيار الصحيح فيما يتعلق بالعلاقات عبر المضيق

قال تان كيفي المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في بيان إنه يجب على تايوان اتخاذ "الخيار الصحيح"، في الوقت الذي تواجه فيه العلاقات عبر المضيق مجددا خيارا بين مستقبلين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيفي القول إن الصين على استعداد للسعي لاعادة التوحيد السلمي بكامل الإخلاص والجهد، مضيفا أن الجيش الصيني لن يترك أي مجال لأفعال الانفصاليين من حركة " استقلال تايوان" أو التدخل من جانب القوى الخارجية.

وكانت الصين هددت مجددا بالاستيلاء على الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي، باتباع السبل العسكرية إذا ما تطلب الأمر.

وقالت في تقرير تعريفي بالقضية التايوانية نشرته الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، "استخدام القوة سوف يكون الملاذ الأخير الذي يُتخذ تحت ظروف قاهرة. لن نضطر لاتخاذ إجراءات عنيفة للرد على الأعمال الاستفزازية من جانب العناصر الانفصالية أو القوات الخارجية إلا في حال تجاوزهم لخطوطنا الحمراء".