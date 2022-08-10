طاقة الإماراتية تسجل زيادة 50% في صافي الدخل خلال النصف الأول من 2022

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم الأربعاء، عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الجاري.

ووفقا للنتائج المالية، حققت المجموعة إيرادات بقيمة 4ر25 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3ر11 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%.

وبلغ صافي الدخل /حصة طاقة/ 3ر4 مليار درهم، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة كبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز. وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 8ر1 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وبعد موافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية لهذه الفترة، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 675 مليون درهم (60ر0 فلس لكل سهم). وهذه هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقدية الربع سنوية المخطط لها للسنة المالية 2022 وفقا لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.