المستشار الألماني يبدي مباركته المبدئية لخطط وزير المالية الخاصة بالضرائب

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس "مباركته المبدئية" لخطط وزير المالية كريستيان ليندنر الخاصة بالضرائب، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء.

وأوضح أنه ينبغي النظر إلى هذه الخطط على أنها جزء من مفهوم شامل أكبر ينبغي تطويره في الأسابيع المقبلة نظرا للزيادات الهائلة في التكاليف ومنها تكاليف الطاقة على سبيل المثال.

وأعلن المتحدث عن البدء في المشاورات بين الوزارات المعنية حول هذا المفهوم، وقال إنه يجب تطويره بشكل يجعله يحظى بالتأييد اللازم من مجلس الوزراء.

وأشار المتحدث إلى تصريحات لشولتس قال فيها إنه لا ينبغي ترك المواطنين وحدهم يواجهون الأسعار المرتفعة.

كان ليندنر أعلن أنه يعتزم، على وجه الخصوص، تعويض المواطنين عما يسمى بـ"الزيادة الباردة في الأجور"، التي تحدث عند ارتفاع الرواتب ودخولها شريحة ضريبية أكبر، وبالتالي يزول أثر أي زيادة في الأجر، حيث تزيد الضرائب رغم أن القوة الشرائية لم ترتفع واقعيا بسبب التهام التضخم للزيادة في الأجر.

وقال المتحدث إن شولتس عدل هذه الزيادة مرتين عندما كان يشغل منصب وزير المالية في حكومة المستشارة السابقة انجيلا ميركل.

في المقابل، كان ساسة من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي ومن حزب الخضر وصفوا خطوة تعويض المواطنين عن الزيادة الباردة بأنها غير متوازنة اجتماعيا.