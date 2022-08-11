الإطار التنسيقي يدعو إلى احترام المؤسسات الدستورية في العراق

دعت قوى الإطار التنسيقي الشيعي مساء اليوم الأربعاء إلى احترام المؤسسات الدستورية في العراق، وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية، ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية.

وطالبت قوى الإطار التنسيقي خلال اجتماع عقد مساء اليوم بالإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والأمنية التي يعاني منها المواطن.

ودعا الإطار التنسيقي في بيان إلى "العمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية، وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد، خصوصا في مجال الطاقة وشح المياه وعدم إقرار الموازنة الإتحادية".

وناشد الإطار التنسيقي "الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا مساء اليوم مجلس القضاء الأعلى في العراق إلى حل البرلمان العراقي خلال مدة لاتتجاوز نهاية الأسبوع القادم وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لانتخابات مبكرة مشروطة بمدة ستعلن لاحقا.

ولم يعلق مجلس القضاء الأعلى على دعوة الصدر له بحل البرلمان .