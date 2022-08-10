 1000 ناشط مناخ يحتجون على إنشاء محطات للغاز المسال في ألمانيا - بوابة الشروق
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1000 ناشط مناخ يحتجون على إنشاء محطات للغاز المسال في ألمانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 7:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 7:48 م

جاب نحو ألف ناشط مناخ شوارع مدينة هامبورج شمالي ألمانيا اليوم الأربعاء، للمطالبة بمزيد من العدالة المناخية والاحتجاج على اعتزام الحكومة الألمانية إنشاء محطات للغاز المسال.

وذكرت الشرطة أن المظاهرة سارت بشكل سلمي حتى الآن.

كان ناشطو مناخ في العديد من المدن الألمانية قاموا بتلوين مياه النوافير العامة باللون الأخضر أول أمس الاثنين، وكتبوا على الأرضية المقابلة للنوافير عبارة "محطات الغاز المسال ليست خضراء للأسف".

وقالت مجموعة "تمرد ضد الانقراض" المعروفة بتحركاتها لحصار منشآت الطاقة غير المتجددة، إنها أرادت بالاعتراض على الغاز الطبيعي المسال انتقاد استخدام الوقود الأحفوري.

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