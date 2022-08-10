اليابان تسجل 250 ألفا و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الأربعاء، 250 ألفا و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى 251 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن العاصمة طوكيو سجلت وحدها أكثر من 34 ألفا و243 إصابة جديدة بالفيروس، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة بمستشفيات البلاد حاليا 597 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء، 14 مليونا و903 آلاف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 34 ألفا و390 حالة وفاة.