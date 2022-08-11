شولتس: أرى أن ألمانيا ستتخطى أزمة الغاز الطبيعي

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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء عن اقتناعه بأن بلاده ستتخطى أزمة الغاز الطبيعي.

وقال شولتس في اجتماع في بلدية ميشيندورف بولاية براندنبورج، قرب العاصمة برلين: "نحن نستعد لحقيقة أن الأوضاع قد تسوء للغاية".

وفي ظل احتمال توقف ألمانيا عن تلقي شحنات الغاز الروسي، قال شولتس: "لذلك اتخذنا قرارات بعيدة المدى للغاية".

وذكر المستشار الألماني أن الأوضاع قد تصبح حرجة، لكن ألمانيا لديها الفرصة "لتخطي هذا الوضع الصعب".

وبسبب التوترات المحيطة بحرب روسيا في أوكرانيا وما ينتج عنها من عقوبات غربية، خفصت موسكو شحنات الغاز الطبيعي إلى العديد من الدول الأوروبية، ومن بينها ألمانيا.

ولفت إلى بناء خطوط أنابيب على السواحل الشمالية لألمانيا وتشييد محطات غاز طبيعي مسال وملء منشآت تخزين الغاز كأمثلة على الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية استعدادا لمواجهة هذا الوضع.