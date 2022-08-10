استونيا تعلن عن انتهاك مروحية روسية مجالها الجوي

أعلنت استونيا عن انتهاك مروحية روسية مجالها الجوي.

وقالت القوات المسلحة الاستونية اليوم الأربعاء إن المروحية وهي من طراز "مي-8" دخلت المجال الجوي بدون تصريح مساء أمس 9 آب/أغسطس. واستدعت وزارة الخارجية في تالين السفير الروسي بسبب الحادث وقدمت له مذكرة احتجاج.

وقالت الوزارة في بيان إن "استونيا تعتبر أن هذا حادث خطير ومؤسف للغاية وغير مقبول تماما".

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية "أدانت بشدة العدوان الروسي المستمر في أوكرانيا. كما أكدنا أن روسيا يجب أن تحترم سيادة وسلامة أراضي الدول والقانون الدولي".

وقال الجيش الاستوني إن هذه هي ثالث مرة تنتهك روسيا فيها المجال الجوي لاستونيا في العام الجاري، بعد خمس حوادث مماثلة العام الماضي بأكمله. ومثلما حدث في آخر مرة، حدث انتهاك المجال الجوي في منطقة كويدولا، شمال شرق استونيا، بالقرب من الحدود مع روسيا.