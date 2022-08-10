أعلن الجيش الجزائري القبض على 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و268 مهاجر غير شرعي، وضبط كميات من المواد المخدرة؛ في عمليات نوعية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري، من ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي 6 قنابل تقليدية الصنع، وذلك في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

كما تم ضبط 15 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 212 كيلوجراما، فضلا عن ضبط أكثر من 49 ألف قرص مخدر.

في سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 268 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.