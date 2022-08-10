تايلاند تسجل 2335 إصابة و32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 2335 إصابة و32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2151 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 611 ألفا و741 حالة إصابة ،من بينها مليونان و 388 ألفا و306 حالات هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و558 ألفا و947 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 31 ألفا و695، منذ بدء الجائحة.