مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال وسط الخليل

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اندلعت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في منطقة باب الزاوية بمدنية الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأربعاء، إن قوات الاحتلال عززت تواجدها في منطقة باب الزاوية، وأطلقت الأعيرة النارية، صوب المواطنين.

وأجرت مصر اتصالات واسعة ومكثفة مع إسرائيل، وأبلغتها بضرورة وقف القصف العسكري على قطاع غزة فورا، حسبما قالت مصادر لقناة «إكسترا نيوز».

وأضافت المصادر، أن الاتصالات المصرية «تركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية»، مشيرة إلى أن «الجهود المصرية لن تتوقف لتحقيق الهدف والاتصالات مستمرة منذ البداية».

وأوضحت المصادر أن القاهرة طالبت كل الأطراف «بضبط النفس كي لا تزيد الأمور سوءا وتتطور العمليات بشكل أكبر».

كما تجري مصر «اتصالات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإنهاء الاعتداءات».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، جراء المواجهات العسكرية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي.