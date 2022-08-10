بولندا تسجل 599 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بولندا 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين 94 ألفا و868، في حين استقرت الوفيات عند 116 ألفا و660 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 55 مليونا و449 ألفا و423 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.