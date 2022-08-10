واشنطن تعلق على عودة الرحلات المصرية إلى طرابلس

علقت واشنطن، اليوم الأربعاء، عن استئناف الرحلات الجوية بين مصر وطرابلس الليبية، معتبرة أن ذلك بمثابة "إعادة اندماج ليبيا في الاقتصاد الإقليمي".

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية لدي ليبيا بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة، الأربعاء، تعليقا على وصول أول رحلة لشركة "مصر للطيران" المصرية، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد 8 أعوام من الانقطاع.

وقالت إن "الولايات المتحدة الأمريكية ترحب باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين طرابلس ومصر"، مؤكده أن ذلك جاء "بعد اتفاقيات مماثلة لليبيا مع عواصم إقليمية أخرى".

وأكدت السفارة الأمريكية على تشجيع واشنطن ودعمها لـ"جميع الجهود الرامية إلى تسهيل السفر الآمن وإعادة اندماج ليبيا في الاقتصاد الإقليمي ".

ومؤخرا، اتخذت عدة دول قرارات بإعادة الطيران المباشر مع ليبيا مثل قبرص. كما تدرس أخرى فتح مرتقب لأجوائها أمام الطيران الليبي من بينها إيطاليا.

ووصلت إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية، طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، أمس، بعد توقف دام 8 سنوات بسبب الظروف الأمنية في طرابلس على إثر اشتباكات بين مليشيات تنافست على السيطرة على المدينة ما أدى إلى تدمير مطار طرابلس عام 2014".

واستأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها الجوية اعتبارا من، الثلاثاء، بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ (شرق مصر) الدوليين بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا حتى 11 أكتوبر المقبل لتنشيط حركة السياحة بين البلدين.