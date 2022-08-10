الحزب الحاكم في تايلاند ينضم إلى حزب المعارضة لإلغاء قرار برلماني سابق حول قواعد الانتخابات

انضم حزب "بالانج براتشارات" الحاكم في تايلاند إلى حزب المعارضة الرئيسي لإلغاء قرار برلماني سابق، حول القواعد الانتخابية، في خطوة نادرة، تقوض بشكل فعال قدرة الأحزاب الأصغر للفوز بمقاعد في الانتخابات المقبلة.

وفشلت جلسة مشتركة للبرلمان اليوم الأربعاء في تحقيق النصاب القانوني لدراسة مشروع قانون، سيحدد القواعد الرئيسية للانتخابات، التي يجب الدعوة إليها، بحلول أواخر مارس من العام المقبل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وهذا يعكس بشكل فعال التغيير الذي اتفق عليه المشرعون الشهر الماضي، الذي كان سيساعد رئيس الوزراء برايوث تشان-أوتشا والأحزاب الأصغر في ائتلافه.

وستعود تايلاند الآن إلى نسخة سابقة من مسودة مشروع القانون، الأمر الذي سيتطلب من الأحزاب الأصغر حشد المزيد من الأصوات للحصول على مقعد واحد من 100 مقعد في القائمة الحزبية، يتم التنافس عليها في مجلس النواب المكون من 500 عضو في الانتخابات.

والتحول هو أحدث محاولة من قبل المؤسسة الملكية التايلاندية لضبط قواعد الانتخابات، التي تم وضعها بشكل كبير لصالح الجيش وحلفائه، اللذين فازا في الانتخابات التي جرت في عام 2019، بعد إعادة صياغة الدستور في أعقاب انقلاب عام 2014.