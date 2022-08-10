هونج كونج تتوسع في اعتقالات قانون الأمن القومي لتشمل موظفي الخدمة المدنية

ألقت الشرطة في هونج كونج، القبض على اثنين من موظفي الخدمة المدنية بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالتعبير عن الرأي، بموجب قانون التحريض على الفتنة الذي يعود للحقبة الاستعمارية، وذلك ضمن توسيع السلطات لحملتها ضد المعارضة لتشمل موظفي الحكومة.

وأفاد مسؤولون، في بيان، بأن شرطة الأمن القومي ألقت القبض على شخصين يبلغان من العمر 28 و29 عاما، صباح أمس الثلاثاء، لقيامهما بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج "لسوء النية والعداء بين مختلف فئات السكان في هونج كونج".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن تقارير محلية أن الموقوفين كانا مديرين لمجموعة على موقع فيسبوك تسمى "أسرار الخدمة المدنية".

واستحدثت هونج كونج قسم ولاء لموظفي الخدمة المدنية في أكتوبر من عام 2020، بعد مشاركة موظفين حكوميين في الاحتجاجات التي خرجت للشوارع في العام السابق.

وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في أعقاب تلك الاضطرابات، وهو قانون يتضمن عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في تهم التورط في أنشطة تتعلق بالأعمال الانفصالية والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية.

ومنذ ذلك الحين، ألقت قوات الأمن القبض على ما لا يقل عن 213 شخصا.