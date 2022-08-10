تقارير حقوقية يمنية: مقتل وإصابة أكثر من 20 ألف مدني جراء ألغام زرعها الحوثيون

كشفت تقارير حقوقية يمنية النقاب عن أن "مليشيا الحوثي" زرعت أكثر من مليوني لغم في البلاد؛ نجم عنها مقتل وإصابة ما يزيد على 20 ألف مدني.

وأشارت التقارير الحقوقية، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الأربعاء، إلى أن "مليشيا الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، هي الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى الفردية المحرمة دوليا، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع ألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

في السياق ذاته، كشف مسؤول حكومي يمني، اليوم الأربعاء، عن نزوح أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة من مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، جراء هجوم وسيطرة مليشيا الحوثي على منطقة الجديدة مركز المديرية، في أكتوبر الماضي.

وقال مدير التربية والتعليم في مديرية الجوبة، محمد ركنة وفقا لقناة "اليمن"، إن الحرب تسببت في حرمان الطلاب من التعليم، مطالبا بتوفير 550 فصلا بديلا ومستلزمات ووسائل تعليمية من أجل تمكين النازحين من الالتحاق بالمدارس.