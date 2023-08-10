سامح عيد: تنظيم الإخوان يقوم على الشُعب والتنظيم السري

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن تنظيم الإخوان يقوم على قسم الشعب والتنظيم السري.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أول مرحلة لازم تدخل المسجد كمحب ثم بعد ذلك ينتقوا الناس ويتجاهلون الباقي".

وتابع: "تبدأ الجماعة بعد ذلك يضع المنضمين للإخوان في أسر بالبيوت، والأمر كله عبارة عن تنظيم خاص، وبعد كدة تبدأ تنزلك أوامر الجماعة ويأخذك معسكرات جهادية على مستوى الاتفاق مع الرئيس الراحل أنور السادات".

واستكمل: "الموضوع في الإخوان مقسم إلى 7 درجات وهم محب، مؤيد، منتظم، منتسب واحد، منتسب 2، عامل، ونقيب" مؤكدًا أنه عندما قال هذا الكلام في عام 2011 الإخوان انزعجوا جدًا.

وواصل: "عندما يصل الإخواني إلى منصب نقيب فهذا تنظيم خاص داخل التنظيم الخاص وكان تابعًا لمحمود عزت، وهؤلاء يكتبون تقارير في الإخوان، ويحددون من يدخل مجلس الشعب ومن لا".



