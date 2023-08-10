تموين الشرقية يشن حملات رقابية مفاجئة على مخابز بلبيس للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

شن قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي، حملات رقابية وتفتيشية للمرور علي المخابز بمركز بلبيس والقرى التابعة له؛ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.



وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز بلدي مدعم ملك المواطن ن م أ، بناحية سعدون بمركز بلبيس؛ لتصرفه في 6 شكائر دقيق مدعم، وضبط مخبز آخر بذات المنطقة ملك المواطن ر ن ع؛ لتصرفه في 4 شكائر دقيق مدعم.



كما تم تحرير محاضر مخالفة لعدظ من المخابز البلدية المدعمة؛ لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، ولعدم نظافة المعجن وأدواته وعدم الإعلان عن بيانات المخبز ومواعيد التشغيل على لافتة بواجهة المخابز.