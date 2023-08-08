باحث سياسي: المجلس العسكري بالنيجر لن يطلق سراح بازوم ضمنا لبقائه

قال براء أحمد يوسف الباحث السياسي، إن مسألة احتجاز محمد بازوم رئيس النيجر مجهولة، مؤكدًا أن المعلومات المتوفرة فقط هي أنه محتجز في منطقة قصر الرئيس أو داخله.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ملف اليوم»، تقديم الإعلامي كمال ماضي، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة وفرنسا تطالب بإطلاق سراح «بازوم»، وإعادته كرئيس مدني منتخب للنيجر، مؤكدًا أن المجلس العسكري بنيامي لن يُطلق سراحه.

وأرجع أسباب عدم إطلاق مجموعة العسكريين للرئيس بازوم من مكان احتجازه، إلى أنه رهينة أو ضمان لبقائهم، هذا إلى جانب الخوف من إطلاق سراحه، وسفره خارج البلاد الأمر الذي من الممكن يساعده في تشكيل حكومة من خارج البلاد مع مجموعة من أعضاء حكومته، وبالتالي سيزداد الوضع تعقيدًا بالنسبة للجيش.

وشدد أنه لا يعتقد بإطلاق سراحه قريبًا، ولكن ستبقى حالته مجهولة مع أهله وأسرته، داخل القصر.

ووقع رئيس المجلس العسكري في النيجر، رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن عبد الرحمن تشياني، على مرسوم بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وضمت الحكومة 20 وزيرًا من شخصيات مدنية وعسكرية، برئاسة رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين، والفريق ساليفو مودي، وزير دولة ووزير الدفاع الوطني، والعميد محمد تومبا، وزيرا للدولة ووزيرا للداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم وتولى باكاري ياو سانجار، رئاسة وزير الشئون الخارجية والتعاون وشئون النيجيريين في الخارج- وذلك بحسب ما نشره موقع «العربية».