الرئيس الألماني يدعو للدفاع عن الديمقراطية

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، للدفاع عن الديمقراطية في ألمانيا.

وقال شتاينماير، اليوم الخميس، خلال الاحتفال بمرور 75 عاما على ميثاق الدستور في القصر الجديد بجزيرة هيرينكيمزيه بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا: "في أيدينا جميعا أن نضع حدا لمن يحتقرون ديمقراطتينا".

وتابع الرئيس الألماني: "ونحن جميعا كل سياسية وكل سياسي، وكذلك كل مواطنة وكل مواطن، لدينا مسؤولية مشتركة عن ديموقراطتنا، يتعين علينا حمايتها".

وأضاف شتاينماير: "فلنتذكر أن ديمقراطيتنا نشأت في ظل الديكتاتورية والحرب والإبادة الجماعية، ولنتبين ما يمثل خطرا على ديمقراطيتنا".

وتابع الرئيس الألماني، دون تسمية حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي)، اليميني المعارض الذي يعتبر قويًا حاليًا في استطلاعات الرأي، أنه لا يمكن لأي ناخب اختلاق أعذار عندما يدعم قوى سياسية تسهم في إضفاء العنف على مجتمعنا وتقويض الديمقراطية الحرة.

وأكد أن أعداء الدستور يسعون لإبادة معارضيهم السياسيين، وأن هدفهم هو السيادة دون معارضة، وقال: "وهذا ليس هو الديمقراطية التي ينص عليها القانون الأساسي".