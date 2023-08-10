إحصاء: انخفاض نسبة البطالة بين الشباب في ألمانيا بشكل واضح عن متوسط الاتحاد الأوروبي

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، أن البطالة بين الشباب في ألمانيا تراجعت خلال الـ 15 عاما الأخيرة بمعدل النصف تقريبا، وانخفضت أيضا بشكل واضح عن متوسط معدل البطالة بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح المكتب اليوم الخميس في مقره بمدينة فيسبادن بغرب ألمانيا، أن معدل البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في ألمانيا بلغ خلال العام الماضي 6.0%.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ 11.9% في عام 2007.

يشار إلى أن متوسط المعدل كان يبلغ 14.5% في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، أي أكثر من ضعف ما هو عليه في ألمانيا.

وشهدت اليونان أعلى معدلات البطالة بين الشباب بنسبة 31.4%، وتلتها إسبانيا بنسبة 29.8%.

وأرجع الإحصائيون الألمان التطورات في ألمانيا إلى نظام التدريب المزدوج في البلاد، الذي يعد عملا أيضا بسبب الجزء العملي منه. وفي الوقت ذاته انخفضت نسبة الشباب المستقلين ماليا عن أسرهم في ألمانيا خلال العقود الماضية.