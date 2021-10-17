نائب: الحكومة توافق على تحويل خطوط الضغط العالي بحدائق الأهرام خارج الكتلة السكنية

أخطرت الحكومة، النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالموافقة على طلبه الخاص بتحويل مسار خطوط الضغط العالى المارة داخل الكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام - حى الهرم، إلى مسار آخر خارج الكتلة السكنية بطريق الواحات.

جاء ذلك فى رد رسمى من محافظة الجيزة، مؤكدة أنه فى ضوء طلب النائب هشام حسين بشأن الموافقة على مقترح نقل مسار خطوط الضغط العالى المارة داخل الكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام - حى الهرم إلى مسار آخر خارج الكتلة السكنية بطريق الواحات، وذلك استكمالاً لما يتم من تطوير بالمنطقة وحفاظا على حياة المواطنين، ولتعليم الاستفادة من أراضي الدولة فقد ورد الرد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتضمن الرد بأن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بدراسة الخطوط الهوائية المارة بالكتلة السكنية بمدينة حدائق الأهرام، حيث تبين مرور الخطوط الهوائية التالية: الخط الهوامي (هضبة/ حدائق أكتوبر) جهد ۲۲۰ ك.ف، بطول (7 كم) تقريبا. الخط الهراسي (جنوب / هضبة) جهد ٢٢٠ ك.ف ، بطول (٧ كم) تقريباً. أبو غالب (هرم / جيزة ) جهد ۲۲۰ ك . ف، بطول (٧ كم) تقريبا حيث تصل بمجموع أطوالها إلى (٢١ كم) تقريباً بالتكلفة التقديرية المتوقعة تصل إلى ٥۲۵۰ جنيها (خمسة مليارات ومانشان وخمسون مليون جنيه تقريبا).

ولفت إلى أنه من خلال هذه التكلفة سيتم العمل على توفير مسارات للكابلات وتخصيص قطع الأراضي اللازمة لإقامة محطات السكاكين وأبراج النهاية واستخراج كل التصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ أعمال التحويل إلى كابلات أرضية.