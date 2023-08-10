رئيس وزراء العراق: الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن حكومة بلاده مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء، لافتا الى ان كلّ المشكلات والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء، خارج إرادة الوزارة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «السوداني»، افتتح وحدتين مركبتين في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان، التي وصلها صباح اليوم الخميس.

وأضاف البيان، أن «رئيس مجلس الوزراء بارك جهود العاملين في وزارة الكهرباء والشركة المنفذة لإتمام هذا المشروع، الذي سيضيف إلى المنظومة طاقة جديدة تبلغ 250 ميجاوات».

وقال السوداني، خلال افتتاحه الوحدتين المركبتين، إن «هذه المشروعات الاستراتيجية ستُسهم في تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية، خاصة بما يتعلق باستيراد الغاز»، موضحًا أنها من المشرعات المستمرة منذ عام 2019، وتأتي ضمن توجه الحكومة لإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة.

وأشار الى أن «توجه الحكومة ووزارة الكهرباء، خلال المرحلة الماضية، ركز على تنفيذ مشروعات الدورة المركبة، وقد تم توقيع المرحلة الأولى لإنتاج ما يقارب 1140 ميجاوات من الطاقة الكهربائية».

وأضاف: «من المؤمل توقيع المرحلة الثانية من مشروعات الدورة المركبة؛ حتى يصل إجمالي الطاقة إلى 4 آلاف ميجاوات، وستنفذ دون الحاجة إلى وقود إضافي».

وأعلن عن حسم موضوع تسديد المستحقات من خلال المقايضة بالنفط الخام والأسود مع الجارة إيران، التي تورّد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات.