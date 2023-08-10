مرتضى: اتحاد الكرة لا يجامل الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك – الصادر بحقه حُكم قضائي بعزله من منصبه – عن انتهاء أزمة قيد القائمة الأولى للفريق، باتحاد الكرة، وذلك بعد سداد المديونيات المتأخرة.

وكان اتحاد الكرة قد رهن قيد لاعبي الزمالك بسداد المتأخرات أو على الأقل جزء منها، ليرسل الزمالك 30 مليون جنيه كجزء من المستحقات، من أجل إنهاء الأزمة.

وقال مرتضى عبر قناة "الزمالك": "عقدت اجتماعا محترما وليس عاصفا كما يقال، مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، وبدأنا صفحة جديدة".

وتابع: "تم تسجيل كل اللاعبين الموجودين بالقائمة الأولى للفريق.. وحدث عتاب بيني وبين حازم إمام وقلت له إنه كان في قائمة ممدوح عباس، لكنه أخبرني بأن الأخير لم يعد يحبه".