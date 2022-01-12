أرباح سيمنس في الربع الثاني دون التوقعات

أعلنت مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية العملاقة، اليوم لخميس، تحقيق أرباح أقل من تقديرات المحللين، خلال الربع الثاني من العام الحالي، في ظل تراجع الطلب على وحدة الصناعات الرقمية بالصين، في حين سجلت خسائر في شركة صناعة توربينات طاقة الرياح سيمنس إنيرجي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن صافي أرباح سيمنس في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بقيمة 1.6 مليار يورو مقابل خسائر بقيمة مماثلة تقريبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخفضت سيمنس توقعات هامش أرباح قطاع الصناعات الرقمية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 23% بعد تراجع الطلبيات، وبخاصة تراجع الطلب الصيني على منتجات تجهيز المصانع الآلية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن النتائج ربع السنوية تهدأ بعض الحماس الذي أثارته سيمنس خلال الشهور الأخيرة، عندما ارتفع الطلب على منتجاتها التي تعمل ببرامج الكمبيوتر وتحقق هامش أرباح مرتفعا، والتي ساعدت المصانع في تقليل البصمة الكربونية للعملاء الصناعيين.

ورفعت الشركة الألمانية توقعات أرباحها مرتين خلال العام الحالي، في حين خفف تراكم الطلبيات القياسي من تأثير تباطؤ الطلبيات الجديدة حاليا.