كيف يمكن أن تتصرف في حال تم اختراق حساباتك وتسريب بياناتك الخاصة؟

من الطبيعي أن يقلق المرء من أن يكون عرضة لأي اختراق وتسريب لبيناته الشخصية خصوصا مع توالي هذه الحوادث مؤخرا وعلى مستويات عالية.

إذ كشفت هيئة مراقبة الانتخابات في المملكة المتحدة الثلاثاء النقاب عن أنها وقعت ضحية لـ "هجوم إلكتروني معقد" ربما أثر على الملايين من الناخبين.

وظهر أيضاً أن التفاصيل الشخصية لضباط الشرطة في إيرلندا الشمالية نُشرت عن طريق الخطأ.

لكن ما الذي بوسعك أن تفعله إذا كنت قلقاً من أن تكون بياناتك الخاصة قد تم تسريبها، وكيف يمكنك منع حدوث ذلك؟

إلى أي مدى تُعتبر بياناتي آمنة؟