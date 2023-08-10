شرطة اليونان: القبض على 8 لتورطهم في وقائع استغلال للنساء من خلال عمليات التلقيح الصناعي

ذكرت الشرطة اليونانية، أنها اكتشفت وقوع ما لا يقل عن 182 حالة استغلال للنساء، بالإضافة إلى أكثر من 400 حالة احتيال، تمت خلال عمليات تلقيح صناعي أجريت في عيادة للمساعدة على الإخصاب بجزيرة كريت اليونانية، منذ ديسمبر من عام 2022.

وأفادت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، اليوم الخميس، بأن الشرطة قامت بإلقاء القبض على ثمانية أشخاص على خلفية الوقائع، التي حدثت أثناء القيام بإجراءات طبية تشمل استرجاع البويضات وتأجير الأرحام.

وأفادت تقارير بأن أفراد العصابة، التي قامت المديرية العامة للشرطة الإقليمية التابعة لإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في جزيرة كريت، بتفكيكها، كانوا يمارسون جرائم الاتجار بالبشر من خلال عمليات الولادة عن طريق التلقيح الصناعي والتبني غير القانوني للأطفال، بالإضافة إلى الاحتيال على المرضى من خلال تقديم علاجات وهمية.