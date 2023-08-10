ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين لمستوى قياسي

ارتفعت مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين لمستوى قياسي جديد، حتى في الوقت الذي تضع فيه إضافات الطاقة النظيفة المتصاعدة الدولة على مسار الوصول لذروة التلوث في وقت أبكر من المتوقع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن تحليلا بشأن الكربون، أجراه مركز البحث في شئون الطاقة والهواء النظيف، توصل إلى أن الانبعاثات الكربونية خلال الربع الثاني ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، كما أن المستوى كان أعلى بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وترجع معظم زيادة الانبعاثات الكربونية لارتفاع توليد طاقة الفحم اللازمة لمواجهة ضعف الطاقة الكهرومائية بعد موجة جفاف تاريخية الصيف الماضي.

ومع ذلك فإن التحول من الطاقة الكهرومائية لطاقة الفحم يعد أمرا مؤقتا، بعدما أوضح المسئولون أنه بعد جهود الحفاظ على المياه وهطول الأمطار الغزيرة مؤخرا، انتجت السدود الضخمة كمية قياسية من الكهرباء خلال يوليو الماضي.