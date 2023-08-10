انهيار شركة ويلكو البريطانية قد يؤدي لخسارة 12 ألف وظيفة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ويلكو البريطانية مارك جاكسون، انهيار السلسلة، ما قد يؤدي إلى خسارة 12 ألف شخص لوظائفهم بالشركة.

وقالت ويلكو، المملوكة لجهة خاصة، ولديها نحو 400 متجر، اليوم الخميس، إنها قررت الشروع في إجراءات الإفلاس بعدما فشلت في تغيير الأداء السيئ للشركة.

وأضاف جاكسون في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بذلنا قصارى جهدنا فيما يتعلق بالحفاظ على هذه الشركة الهائلة ولكن يجب أن نقر بأسف أنه ليس لدينا خيار آخر باستثناء اتخاذ القرار الصعب بوضع الشركة تحت إدارة التفليسة"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وعين ويلكو في السابق مستشارين من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للتوصل إلى تمويل جديد ولكن المشترين المحتملين سحبوا عروضهم خلال الأيام الأخيرة.

ويعمل لدى الشركة نحو 12 ألف موظف.

ومن المتوقع أن تحرك سلسلة المتاجر منخفضة التكلفة، التي تبيع كل شيء من الأدوات المكتبية إلى الأجهزة المنزلية، طلبا بوضعها تحت إدارة التفليسة لدى المحكمة العليا.

وستظل المتاجر مفتوحة على الأقل حتى نهاية الأسبوع المقبل. وقال جاكسون إن الشركة "يجب أن تقوم بالأفضل للحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف لأطول فترة ممكنة".