الشرطة الإيطالية: العديد من المنتجعات الشاطئية انتهكت اللوائح

بعد عمليات تفتيش في جميع الشواطئ الإيطالية، أعلنت الشرطة أن العديد من المنتجعات قد انتهكت اللوائح.



وأعلنت وحدة إن إيه إس بشرطة كارابينيري، المتخصصة في حماية الصحة، اليوم الخميس، أنه بسبب أوجه قصور صحية وهيكلية خطيرة، تعين على 20 شاطئا أن تغلق مطاعمها.



وبعد عمليات تفتيش في منتصف العطلات الصيفية، قالت الشرطة إنها وجدت "مخالفات" في قرابة 257 (31%) من أصل 838 شاطئا تم تفتيشها.



وكانت المخالفات تتعلق في معظمها بمشاكل صحية في المطابخ وأماكن إعداد الطعام.



ووفقا لبيان، صادر المحققون طنين من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية أو تم تخزينها وتبريدها بشكل غير صحيح.



وعلى سبيل المثال، تم اكتشاف 90 لترا من زيت الزيتون الفاسد على ما يبدو وعدة كيلوجرامات من الدواجن المجمدة بشكل غير صحيح في مؤسسة واحدة.



وإضافة إلى ذلك، استخدمت بعض المنتجعات الشاطئية الخاصة منشآتها كمكان لحفلات موسيقى الديسكو في الهواء الطلق.



واستضاف أحد الأماكن حفلات غير قانونية بحضور ما يصل إلى 500 شخص.